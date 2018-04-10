Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что те, кто стоит за предполагаемыми массовыми убийствами мирных жителей в сирийской Восточной Гуте заплатят высокую цену, сообщает Anadolu.

«Восточная Гута и Дума… Я проклинаю тех, кто совершил это массовое убийство. Те, кто совершили это массовое убийство, заплатят высокую цену», — сказал Р.Эрдоган.

В минувший понедельник президент Турции обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным данные об имевшем место применении химоружия в сирийской Восточной Гуте, сообщили турецкие СМИ.

Minval.az