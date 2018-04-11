Американские психологи пришли к выводу, что при обучении детей использование знакомых слов и образов может иметь не только плюсы, но и минусы.

Например, перед вами две картинки: один предмет вам известен, другой — нет. Если вас спросят, что из этого означает «тевер» (или любое другое незнакомое слово), вы покажете на неизвестный предмет, следуя методу исключения. Оказывается, с детьми этот метод работает не всегда.

Как пишет «Вокруг света», с одной стороны, для ребенка, как и для взрослого, использование знакомых объектов помогает изучать новые слова. С другой — в случае с ребенком знакомые предметы могут отвлекать внимание малыша от новых объектов и мешать учиться.

Специалисты из Висконсинского университета в Мэдисоне (США) объясняют, что очень часто знакомые предметы (например, изображение животного или продукта питания) гораздо интереснее, чем что-то новое и непонятное. Именно поэтому маленьким детям бывает сложно сосредоточиться, а обучение становится значительно труднее.

В эксперименте детям в возрасте трех-четырех лет показывали пару изображений, одно из которых было хорошо знакомым, а другое ранее никогда не встречалось ребенку. Отслеживая направление взгляда ребенка, ученые убедились, что дети дольше удерживают внимание на интересных знакомых объектах. При этом детям требовалось больше времени, чтобы сосредоточиться на чем-то новом.

Убедиться в том, что материал в таких случаях усваивается гораздо хуже, ученые смогли во второй части эксперименте, когда предложили детям выбрать новый, но уже изученный ранее предмет среди нескольких других незнакомых.

«Несмотря на кажущуюся простоту, дети много работают, чтобы выучить новые слова. Наше исследование показывает, что не все ситуации могут быть удачны для обучения. Например, если рядом гуляет кошка, момент может быть не самым подходящим», — говорит автор исследования Рон Помпер (Ron Pomper).

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