В Азербайджане наступил «день тишины» перед назначенными на среду выборами главы государства. Соперникам в борьбе за высший пост во вторник запрещено вести агитацию.

Действующий президент Ильхам Алиев борется за четвертый срок с семью другими соискателями. Победитель гонки будет руководить республикой ближайшие семь лет.

Причем, выборы проходят на относительно благоприятном внешнеполитическом фоне. Не только страны-союзницы, вроде России, но и Запад – по крайней мере – внешне сохраняет доброжелательное отношение к избирательной кампании, а БДИПЧ ОБСЕ даже прислало большую делегацию для наблюдения.

В ЦИК аккредитовано около 900 международных наблюдателей, 118 представителей международной прессы из 21 страны.

Из России также прибывает делегация из нескольких десятков наблюдателей, включая депутатов Госдумы и сенаторов. Часть из них прибыла накануне, часть прибывает во вторник.

«Я живу в гостинице «Хилтон» и здесь полно наблюдателей со всех государств, огромное количество иностранцев. Приехали, по-моему, как минимум из 47 стран, – рассказал порталу «Москва – Баку» один из российских представителей, депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ). – Это хорошо. Чем больше наблюдателей, тем больше людей удостоверятся, насколько чисто, правильно все пройдет. Если бы было, что скрывать, никого бы не приглашали, а так – скрывать нечего. Для того, чтобы убедиться, что это так, иностранным гостям надо посмотреть сам город. Стоит замечательная погода, а Баку превратился в последнее время, наверное, в один из красивейших городов. Мало, наверное, в мире городов, которые могли бы сравниться с ним теперь».

Депутат уверен, что голосование в среду пройдет очень ровно.

«Мы уже ознакомились с ходом подготовки к выборам. Насколько я знаю, для всех кандидатов все условия созданы, никаких скандалов нет. Опираясь на то, что я пока видел, могу сказать: ЦИК Азербайджана провел огромную работу, чтобы выборы в среду прошли достойно», – считает Казбек Тайсаев.

Политологи, тем временем, строят прогнозы итогов голосования. Они опираются, в первую очередь, на результаты опросов, согласно которым действующему президенту Ильхаму Алиеву готовы отдать свои голоса 83-84 процента граждан. Но поскольку часть сторонников того или иного кандидата, в день голосования все же не приходят на участки, эксперты не исключают, что итоговые цифры могут оказаться чуть ниже.

«Примерно таким и будет результат голосования – в районе 80 процентов за Алиева. Если даже будет 79 процентов, разве это что-то принципиально меняет?» – риторически спрашивает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко из Института проблем международной безопасности РАН.

Выборы, на взгляд политолога, еще раз зафиксировали, что радикальная оппозиция не представляет из себя серьезной политической силы. Тем не менее, западным журналистам радикалы жалуются на то, что власти не дали им время на подготовку, устроив досрочное голосование. Часть радикалов уже сейчас оспаривает результаты выборов, заранее назначив митинг протеста на ближайшие выходные. Как считают эксперты, подобные жалобы и попытки оспорить итоги выборов, даже не дожидаясь дня голосования, лишний раз доказывают, что радикалы не пользуются в обществе никакой популярностью.

«Что значит оппозиции не дали время на подготовку? Какое ей время нужно, чтобы подготовится? Мне всегда очень интересно. Там, где оппозиция есть она, извините, есть. Там, где ее нет ее, извините, нет», – говорит Фененко.

Тот факт, что правительства в ЕС с подчеркнутым уважением встречают выборы 11 апреля, тогда как западная печать продолжает искать любой повод для атаки на Баку, не удивляет главу Изборского клуба политологов, писателя Александра Проханова. Такой стиль поведения политиков Запада он считает не до конца искренним.

«У правительств есть явная и тайная политика, которая не совпадает по ценностям, по ритмам с открытыми формами, такими как социальные сети или пресса. Очень часто пресса является прикрытием тайной политики, поэтому нечего удивляться такому разночтению», – сказал он.

Проханов считает, что Запад по-прежнему хотел бы втянуть Азербайджан в свои орбиты, прервав наметившееся сближение Москвы и Баку. «Это свободная пресса очень часто полубезумных людей», – полагает он.

Запад вообще слишком эгоистичен, чтобы испытывать к Баку искреннее уважение, уверен Проханов. «Это не вопрос уважения, это вопрос геополитики. К Азербайджану испытывают на Западе все больше интереса, увлечения и желания перетянуть эту страну на свою сторону», – подытоживает писатель.

С Прохановым в этом солидарен и Алексей Фененко.

«В последние месяцы мы видим очевидное сближение Запада с соседней Арменией. Здесь и совместные военные учения, проведенные осенью на территории Грузии, и форсирование подписания Соглашения об ассоциации Армении с Европейским союзом. Все это происходит на фоне российско-турецкого сближения. Все эти причины, по мнению западных политиков, могут усилить быстрое сближение Москвы и Баку, а этого им как раз хотелось бы избежать», – пояснил эксперт.

Хотя на этом фоне западная пресса продолжает критиковать курс Баку, предоставляя трибуну для радикальных азербайджанских оппозиционеров, которые в самой республике остаются маргиналами. Как считает Фененко, западная пресса действует по инерции. В свою очередь, правящие круги Запада не пресекают таких нападок в прессе, не мешают им, как бы пытаясь тем самым обозначить Азербайджану красную черту: если будете слишком сильно сближаться с Кремлем, имейте ввиду, что мы усилим нажим.

«Запад, если коротко, очень боится, что Россия сформирует альянс с Турцией и Азербайджаном. К тому же он пытается совершить, скажем так, два взаимоисключающих маневра: и предотвратить формирование такого тройного альянса и сблизится с Арменией, отколов ее от России», – подытоживает эксперт.

Minval.az