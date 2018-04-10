Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The strengths and weaknesses of Russia’s military» («Сильные и слабые стороны российской армии»), опубликованной изданием Deutsche Welle.

Российские вооруженные силы обеспечивают Москве явное военное превосходство на постсоветском пространстве, несмотря на то, что российские войска не могут сравниться с военной мощью всего блока НАТО. Однако, по словам экспертов, Кремль сейчас вкладывает большие средства в модернизацию своей армии.

США, Россия и Китай считаются самыми сильными странами мира, когда речь заходит о военной мощи, но США — бесспорный лидер. Тем не менее у России имеется огромный потенциал, не говоря уже об обширнейшем ядерном арсенале, который включает в себя примерно 1550 ядерных боеголовок.

Однако если оставить ядерное оружие в стороне, США обладают большим преимуществом за счет более сильного военно-морского флота и военно-воздушных сил, заявил российский военный аналитик Александр Гольц.

Китай, по словам Гольца, также будет иметь небольшое численное преимущество в противостоянии с Россией. В других областях, однако все не так очевидно.

«В настоящее время российские ВВС гораздо сильнее, чем китайские, — сказал Гольц в интервью для DW. — Преимущество российского военно-морского флота над китайским можно поставить под сомнение, поскольку китайцы сейчас проводят очень амбициозную программу строительства кораблей, и они более успешны в создании глобального морского флота, чем россияне».

По словам Гольца, несмотря на то, что многие линейные корабли российского военно-морского флота старые, они часто оснащены очень современными крылатыми ракетами.

Военный эксперт предупреждает, что такое ранжирование стран по военной мощи довольно бессмысленно, поскольку эффективность вооруженных сил зависит от целей, поставленных лидерами страны.

И мы не всегда знаем, каковы их цели

Эту точку зрения разделяет и российский журналист и военный аналитик Павел Фельгенгауэр, который предупреждает, что исход реальных конфликтов зависит от многих переменных и разных факторов, в том числе от географии и самих людей.

«Это похоже на предсказание итогового счета футбольного матча: да, в принципе, Бразилия должна победить Америку в футболе, но я видел, как американцы уже обыгрывали Бразилию в Южной Африке на Кубке Конфедераций, — сказал он DW. — Так что результат вы не узнаете, пока игра не пройдет».

Фельгенгауэр отмечает, что России во многих областях не хватает современной военной техники, включая беспилотные летательные аппараты, некоторые электронные компоненты, а также радиолокационную и спутниковую разведку. К примеру, Россия в настоящее время производит разведывательные беспилотные летательные аппараты в соответствии с израильской лицензией, и поэтому полностью лишена возможности использовать их для нападения.

Россия также работает над модернизацией своих центров управления, которые служат для обработки информации, полученной с поля битвы, и передачи ее войскам.

«Это то, о чем говорят российские военные: да, у нас есть оружие, в том числе оружие дальнего действия, но наши разведывательные возможности слабее наших возможностей атаки. Таким образом, мы можем стрелять очень далеко и притом высокоточным оружием, вот только мы не всегда знаем, где находится цель», — говорит Фельгенгауэр.

Старое доброе советское оружие

Столкнувшись с эмбарго Запада после вмешательства в украинский кризис в 2014 году, Россия начала работать над созданием собственных беспилотных летательных аппаратов и теперь медленно, но верно устраняет технологическое отставание в других областях.

«Наследие Советского союза все еще составляет большую часть современной российской армии, поскольку многие из передовых систем армии России сегодня являются модернизированными версиями хороших старых советских систем», — говорит Гольц.

Один из таких примеров — самолет Су-25, предназначенный для поддержки наземных войск.

«Эти самолеты очень хорошо известны всем людям, которые участвовали в афганской войне в 1980-е годы, — сказал он DW. — Разработчики модернизированной версии уверяют, что новый Су-25 только внешне похож на старый, а вот вся авионика абсолютно современная, и это было наглядно продемонстрировано во время сирийской войны».

20 тысяч танков?

В дополнение к ядерному арсеналу есть еще одна область, в которой Россия явно является номером один. Недавно Кремль объявил, что у России больше танков, чем у любой другой страны мира.

«Это неофициальные данные, но цифра, которую я видел — 20000. Если эту информацию подтвердят, это будет означать, что у России больше танков, чем у всех стран НАТО вместе взятых», — сказал Фельгенгауэр.

Большинство европейских держав сократили количество своих танков после окончания «холодной войны», сосредоточившись вместо этого на технике для борьбы с террористическими группами. Это, по словам Фельгенгауэра, ставит их в невыгодное положение в случае наземной войны в Европе.

«В Германии сейчас осталось всего 300 танков», — говорит он. — У Британии, я думаю, 250, у Франции примерно столько же».

По словам Фельгенгауэра, в случае общеевропейской войны Россия также будет обладать серьезным логистическим преимуществом перед Западом. Там, где НАТО понадобятся месяцы, чтобы мобилизовать свои силы, Россия смогла бы привести подкрепление гораздо быстрее.

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