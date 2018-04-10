Доказательства применения химического оружия в сирийской Восточной Гуте достаточно очевидны, необходимо международное сотрудничество в этом вопросе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Достаточно очевидны доказательства, что в Восточной Гуте было применение химического оружия. И далее нужно исследовать этот вопрос. Пугает то, что там происходит. Международное сотрудничество в этом вопросе обязательно», — сказала Меркель во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине, передает «Интерфакс».

Канцлер отметила, что о ситуации с атакой в Восточной Гуте нужно говорить с осторожностью, она очень серьезна. Меркель добавила, что обсудила ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и на встрече с Порошенко.

Накануне стало известно о телефонном разговоре канцлера с президентом России Владимиром Путиным. По информации Кремля, лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, «в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия». «С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет», — заявили в Кремле.

Minval.az