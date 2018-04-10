Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских СМИ сообщил, что придерживается «жёсткой белковой диеты».

«Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жёсткая диета, белковая», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Лукашенко также заявил о важности занятий спортом — порядка двух часов в день.

Он также отметил, что покупает продукты в обычных магазинах, иногда и на Комаровском рынке Минска.

«Счастлив, что у нас в Белоруссии абсолютно безопасное питание», — пояснил белорусский лидер.

По его словам, безопасность белорусского продовольствия — это его жесточайшее требование.

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