Совместно с сотрудником Министерства образования журналист издания Минвал посетили школу №6, в которой ознакомились с современной методикой ведения урока «информатика».

Ощущения невероятные! Мы присутствовали на занятиях, беседовали с педагогом и учениками, совершенно не заметив, как быстро пролетело время, наполненное интересным уроком, проведенном в классе, где у каждого ученика свой компьютер, где ребенок не сидит на месте, а передвигается по классу и вступает в полемику с учителем.

После занятий мы встретились с Фахри Гурбановым – руководителем пилотного проекта по предмету «Информатика», который внедрило Министерство образования с сентября 2017 года совместно с международно-образовательной компанией «Алгоритмика». Кстати, стоит отметить, что с момента начала проекта «Алгоритмика» зарегистрировалась в Азербайджане с действующим штатом более 20-ти сотрудников, в основном это координаторы образовательного процесса, которые внимательно следят за процессом образования, помогают учителям и выполняют ряд других функций, о которых мы более подробно поговорим в данном интервью.

— Если честно, я не ожидала увидеть ничего подобного, Фахри муэллим. Проект действительно очень интересный, и дети воспринимаю его с радостью. Да и образ педагога уже совсем иной. Расскажите, как скоро страна откажется от стандартной системы образования и полностью перейдет на новаторскую систему?

— Проект носит пилотный характер, внедрялся поэтапно. С сентября мы начали с 2-х школ: это была 24-я школа города Баку (только русский сектор), далее, в ноябре, мы чуть расширили ареал и добавили еще 5 школ, после чего в феврале в проект внедрено большое количество школ – внедрение в азербайджанском секторе, потому что за этот перод с сентября по январь происходил перевод контента с русского языка на азербайджанский, и его проверка, и, соответственно, публикация. Была полностью переведена платформа, так же в рамках проекта впервые популярный для детей язык программирования скрэдж был полностью переведен на азербайджанский язык. И в данный момент он является полностью доступным для наших школьников. В данный момент в рамках пилотного проекта проходят образование 6 500 школьников 5—х классов из 45 школ города Баку. Это и школы, находящиеся в подчинении Министерства Образования, так и школы БШТИ. Кроме того в этом проекте и две частные школы-лицеи «Истяк». В общей сложности контент преподают около 200 учителей, прошедших через экзаменацию, были отобраны и прошли через 72-часовой тренинг в ЦПИ (центр повышения квалификации учителей).

— И какие в итоге результаты?

— Есть несколько способов, которые мы, и в частности я, как руководитель проекта, заверяем как очень успешные. Во-первых, мы проводили анонимный онлайн-опрос учителей: было зафиксировано практически 100%-ое участие учителей, то есть 192 педагога приняли участие в опросе, и ответы их были на 80% положительные, что очень хорошо. И оставшиеся 20% мы отметили просто как хорошо. Не было неудовлетворительного результата. В основном, мы интересовались двумя направлениями: насколько, по мнению педагогов, новый контент предмета и метод преподавания на пилотных уроков нравится школьникам, и то, насколько это нравится педагогам. Были, конечно же, педагоги, изначально заявлявшие о том, что им будет очень сложно преподавать по новому контенту и методологии. Но в последствие прохождения тренингов и с момента начала занятий эти педагоги снова вернулись в проект уже с другой обратной связью: они говорили, что несмотря на то, что было довольно сложно, тем не менее, давно уже не было такого количества новой информации, которую они сами изучают как педагоги, в связи с чем они реально чувствуют повышение планки собственной педагогической квалификации, и внимание, которое уделяется их предмету и их специальности.

— Скажите, пилотный проект, о котором идет речь – конкретно разработка компании «Алгоритмика» или он является заказом Министерства образования?

— Это был заказ Министерства Образования, идея принадлежала Микаилу Джаббарову. Ведь мы живем во времени цифровых технологий, и потому в самые короткие сроки мы должны были реформировать предмет «информатика». А так как количество школ, учеников и педагогов в Азербайджане довольно высокое, начинать нужно было осторожно, с помощью пилотного проекта, все протестировать, набить шишки, и после этого, разработав наиболее лучшую модель определиться с ней, а потом уже масштабировать. Тогда я получил приглашение возглавить этот проект, его координацию, мы стали смотреть и выбирать из международных компаний, у которых есть опыт внедрения аналогичных проектов в других странах мира. И выбор пал на компанию «Алгоритмика», которая успешно внедряет этот проект в РФ (их штаб-квартира располагается в Москве), в Казахстане, в Польше, Израиле, Австралии. В общем, проекты «Алгоритмики» охватывают 9 стран мира.

— Мы только что были в классе, и я обратила внимание та то, что детям достаточно интересно и комфортно детям на уроке. Кроме того, у них есть возможность свободного передвижения. Я заканчивала эту же школу, но мы и мечтать не могли о том, чтобы во время урока свободно общаться со сверстниками и уж тем более вставать с места. И в этой же школе я сегодня вижу детей, которые говорят на равных с педагогом, выдвигают собственную инициативу.

— Вы хорошо подметили. На самом деле, существую два метода преподавания: инструктивное – метод преподавания, к которому мы все привыкли в свое время: педагог дает инструкцию, которую дети понимают, запоминают и повторяют. Так же есть более креативный подход к образованию, который мы используем в рамках пилотного проекта. В рамках данного урока акцент делается на четыре основные точки – во-первых, развитие у детей креативного и алгоритмического мышления, во-вторых, научить детей выполнению не только отдельных точечных заданий, а всего проекта – от начала и до конца. Поэтому все задания соединены между собой логической цепочкой, и в конце ребенок получает результат одного большого проекта, который он завершил в течении энного количества занятий. Кроме того, это улучшение способности детей для коммуникации друг с другом, потому что проект так же требует командной работы. И, наконец, повышение уровня в изучении основ программирования, благодаря которому повышается интерес у большего количества будущих выпускников и абитуриентов к техническим специальностям. Это не только непосредственно специальности в сфере программирования, это вообще технические специальности – начиная от физико-математических наук и заканчивая инженерией и прочими прикладными науками.

— В проекте 45 школ. Скажите, эти школы центральные или же проект охватывает и школы, отдаленные от центра Баку?

— Выборка делалась именно с акцентом, чтобы все районы города Баку были вовлечены в проект. Да, в основном, школы центровые участвуют в данном проекте, но я могу привести в пример так же и 188-ю школу в пос. Фатмаи, 293-ю школу в пос. Говсан, 214-ю в Бинагадинском районе. Есть еще две школы, расположенные в пос. Локбатан (Гарадахский район). Да, в этом году мы ограничены Баку по некоторым соображениям. В первую очередь, это инфраструктура: в рамках проекта было сделано очень много работ по развитию инфраструктуры школ. В 45 школах мы создали в общем количестве 42 новых кабинета информатики – с нуля, так как эти классы изначально использовались для других занятий. Мы их переделали в кабинеты информатики. В школах этих было установлено 1500 новых компьютеров, большое количество проекторов и интерактивных досок – то есть все, что нужно для проведения уроков, так распределение компьютеров в каждой школе определялось следующим образом: бы брали школу, и смотрели количество классов. Затем на количество школьников в каждом классе (условно, скажем, 28). Во время урока класс делится на две подгруппы. Соответственно, в количественном соотношении получается по 14 детей в каждой подгруппе, а значит нужно установить 14 компьютеров, плюс один компьютер для педагога. Так же компания Азерунет, которая является сетевым провайдером информационных решений для 0кол министерства образования, оказывает постоянную техническую поддержку. Понятно, что школьник, находясь за компьютером, попадает в так называемую «опасную среду», а потому в течении 24 часов оказывается техническая поддержка для того, чтобы уроки не прерывались. Еще одним важным моментом является то, что во всех школах скорость интернета доведена до минимум 10-20 мегабит в секунду (а иногда и выше). Это уже международный стандарт, а в образовательных заведениях он позволяет без какого-либо замедления, зависания и прочих технических проблем, чтобы школьники могли во время урока выполнять свои задания, сохранять их, потому что вся программа в онлайн-режиме.

— Контент проекта будет расширяться или же он останется в такой же форме?

— Проект будет расширяться дальше, в следующем году он будет покрывать большее количество классов. В список войдут уже 6-7-е классы. Так же планируется в течение последующих трех лет охватить все образовательные классы – с 1-го по 11-й. Что касается увеличения количества школ, мы будем над этим работать по мере возможности расширять количество, но это не основная цель, которую мы преследуем: основная цель пилотного проекта: полностью изменить подход к преподаванию предметов. Логическим завершение этого процесса будет являться изменение общенационального куррикулума по предмету «информатика». Соответственно, чтобы дойти до этого, нам нужно пройти все этапы, на каждом из которых все протестировать, опять же повторюсь – набить определенные шишки (что неизбежно). В меньшем количестве школ мы можем оперативно изменять ситуацию, курс своих действий, если видим, что что-то пошло не так. Но если это не 45, а 450 школ, то менять курс так легко и быстро будет намного сложнее. Еще одним важным моментом является подготовка учителей, потому что стоит учитывать все факторы, в том числе и возрастные, и степень их обучаемости – ко всему этому нужно подходить очень осторожно. Нужно все проработать. Базовый тренинг составляет 36 часов, дальше он расширяется до 72-х, 108 и далее часов повышения квалификации учителей. И сейчас мы находимся в процессе определения, какое же число часов повышения квалификации является оптимальным, как с точки зрения затрат, связанных с ними, так и с точки зрения времени, так и с точки зрения суммарной эффективности. Для того, чтобы все это понять, нужно пройти через целый цикл и сделать замеры. А это не месяц, и не два. Мы работаем над этим вопросом очень тесно с институтом образования, который является независимой организацией, проводящей всю аналитическую работу, и дающую свою независимую экспертную оценку. Есть рабочая команда, состоящая из экспертов института образования, возглавляемая Эмином Абурулаевым.

— Скажите, детям выдаются задания в зависимости от их успеваемости?

— Да, и об этом стоит поговорить. В данную платформу вложен определенных интеллект, который отслеживает успеваемость каждого ребенка, у каждого из школьников есть свой логин, пароль для входа в систему во время уроков. И соответственно то же самое есть и у учителей. Система отслеживает, как ребенок прошел задание. Если задание выполнено быстро, то следующий уровень будет чуть сложнее, чем предыдущее. И так далее по нарастающей. А для детей, которые не очень хорошо справились с заданием, следующее будет таким же по степени сложности. Это делается для того, чтобы мотивировать все имеющиеся у детей возможности успеваемости по данному предмету. Мотивация теряться не должна. И потом, учитель не в состоянии отслеживать работу каждого ребенка, а искусственный интеллект может. И справляется с этим очень легко.

Второй момент – это каждый урок отслеживается со стороны координаторов учебного процесса. И по итогам каждого урока система автоматически – опять же с помощью искусственного интеллекта – дает оценку тому, как прошел урок по системе от 0 до 3. Отслеживается время, которое дети провели в системе, а так же качество исполнения задания. В первые дни у нас были определенные различные сложности — с инфраструктурой, например. Это была совершенно новая система, и, несмотря на тренинги, все равно были сбои. Были такие инциденты, когда в конце дня мы, координаторы, считывали систему и видели, что в 3-4 группах урок практически не прошел. Мы спрашиваем у учителей – почему система показывает 0? Отвечают: урок отменили из-за празднования 50-летия школы. Были и технические сбои, к примеру, отключился интернет. Мы обращаемся к провайдеру и разрешаем этот вопрос. То есть помимо руководства школы есть еще и контроль со стороны системы. Бывает, что учителю нужна экстра-поддержка, потому что мы видим в системе, что урок не прошел, а педагог, тем не менее, говорит, что все прошло отлично. В таких случаях мы говорим, чтобы педагог не волновался и не хитрил, а просто сообщал, что бы мы могли отправить своих методистов, которые проработали бы ошибки педагога. Сейчас уже таких проблем не наблюдается.

Яна Мадатова

Minval.az