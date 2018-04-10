Газета Washington Times опубликовала статью одного из ведущих американских экспертов по Восточной Европе, старшего сотрудника Центра анализа европейской политики Януша Бугайски под названием «Почему Азербайджан важен для Запада».

В статье говорится, что президентские выборы в Азербайджане 11 апреля пройдут в преддверии важной вехи в истории страны — 100-летия Азербайджанской Демократической Республики:

«Современный Азербайджан — преемник первого независимого государства, и сохранение его суверенитета является ключом к безопасности на Южном Кавказе и соседних регионах».

С момента восстановления независимости страны в октябре 1991 года Азербайджан стал мостом между несколькими регионами, а также важным энергетическим и транспортным узлом для Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока и Соединенных Штатов, говорится в статье. Эксперт отмечает, что Азербайджан является «европейскими воротами» в Центральную Азию и важной транспортной и транзитной зоной для поставок грузов НАТО в Афганистан. С реализацией новых транспортных проектов Азербайджан будет занимать центральное место на Шелковом пути между Китаем и Европой.

Подчеркивая значимость Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, автор пишет, что после «Контракта века», подписанного в 1994 году, когда консорциум иностранных нефтяных компаний, возглавляемый BP, подписал Соглашение о разделе продукции для разработки каспийских запасов нефти в Азербайджане, страна начала экспортировать свою нефть именно на Запад. В следующем году Азербайджан начнет первые поставки природного газа в Европу после запуска Южного газового коридора, что, в свою очередь, внесет существенный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу.

Бугайски не обошел в публикации стороной и нагорно-карабахский конфликт. Он пишет, что в результате войны с Арменией за Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, почти 20 процентов территории страны находится под оккупацией Армении, в том числе семь районов Азербайджана, прилегающих к бывшей НКАО. Автор подчеркивает, что число азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, перемещенных с оккупированных территорий, превышает один миллион.

25 лет международного посредничества для решения конфликта и возвращения территорий Азербайджана не увенчались успехом. Четыре резолюции (822, 853, 874 и 884), принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году в отношении нагорно-карабахского конфликта, которые подтверждают, что азербайджанские территории оккупированы вооруженными силами Армении, остаются нереализованными. Настало время для ключевых международных игроков, в частности для США и ЕС, добиться урегулирования конфликта, обеспечив начало процесса освобождения оккупированных земель Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли.

По мере того, как Южный Кавказ превращается в стратегический узел для Европы, международные последствия нагорно-карабахского конфликта становятся все более значительными, особенно для обеспечения безопасности соседних регионов между Ближним Востоком и Центральной Азией. Говоря о многовекторной политике руководства Азербайджана, автор пишет, что правительство страны сотрудничает со всеми партнерами в регионе и стремится сбалансировать безопасность, суверенитет и экономический рост страны. Бугайски пишет, что основной целью Баку должно быть сохранение национальной независимости и региональной стабильности. Предстоящие президентские выборы позволят гражданам Азербайджана выразить свое мнение о правительстве».

В следующем году Азербайджан начнет первые поставки природного газа в Европу после запуска «Южного газового коридора», что внесет существенный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу.

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