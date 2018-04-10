Режиссер Тим Миллер, снимающий сиквел культового боевика «Терминатор», отдал одну из ключевых ролей 27-летнему мексиканскому актеру и певцу Диего Бонете, передает «Газета».

Известно, что в прямом продолжении фильма Джеймса Кэмерона«Терминатор 2: Судный день» (1991) снимется когда-то прославившийся в роли робота Т-800 Арнольд Шварценеггер, вернется к роли Сары Коннор и Линда Гамильтон. Персонаж Диего Бонеты пока держится в тайне, однако известно, что команда нового «Терминатора» искала в Мексике молодого актера на роль злодея. Бонета, как обсуждают сейчас в соцсетях фанаты кинофраншизы, мог бы идеально вписаться в роль злого Терминатора — и для этого ему не понадобится гора мышц, как в «Судном дне» она не понадобилась «жидкому» Терминатору Роберту Патрику.

Диего Бонета играл в сериалах «Мятежники» и «Королевы крика», в фильме «Рок на века». За певческие данные и приятную внешность журналисты не раз называли его «новым Энрике Иглесиасом». Будет ли он новым Терминатором, станет очевидно к ноябрю 2019 года, когда состоится премьера нового фильма.

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