Официальный видеоклип на композицию Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси удален с YouTube, пишет The Independent.

По информации издания, исчезновение ролика произошло в результате хакерской атаки; вероятно, были затронуты музыкальные аккаунты Vevo. Вместо клипа некоторое время было доступно видео, на котором люди в масках и тюремных робах направляют оружие в кадр.

Помимо Despacito, удаленными оказались композиции Шакиры, Селены Гомез, Тейлор Свифт и Дрейка. Все их работы были опубликованы в аккаунте Vevo.

Издание утверждает, что за вероятным взломом стоит хакерская группировка Prosox или Kuroi’sh. Они оставили сообщения под роликами, гласящие: «Свободу Палестине».

Minval.az