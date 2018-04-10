Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США, передает РИА Новости.

«Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин (Олег — ред.) Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов», — заявил Порошенко на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Minval.az