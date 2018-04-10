Греческие военные открыли огонь по вертолету, принадлежащему Вооруженным Силам Турции, сообщает CNNTurk.

Согласно информации, вертолет пролетал над островом Ро (остров Кара), расположенным на западном берегу острова Кызылхисар. В это время греческие военные открыли предупредительный огонь по турецкому вертолету.

Как пишет газета Ekatimerini, принадлежащий Турции вертолет пролетел над подконтрольным Греции островом Кара. Утверждается, что это и стало причиной предупредительного выстрела.

Телеканал SKAİ сообщил, что по турецкому вертолету открыли предупредительный огонь наводящими пулями.

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