Гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

По данным организации, вице-президент японского филиала Эрика Огава посетила во вторник нового рекордсмена в его родном городе на острове Хоккайдо, чтобы вручить ему сертификат за его рекорд.

«Мы рады объявить, что у нас есть новый обладатель рекорда (на звание – ред.) самого старого мужчины на планете. Достижение господина Нонаки выдающееся, он может научить нас всех важному уроку ценности жизни и тому, как превышать лимиты человеческого долголетия», — заявил главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крэг Глендэй.

Как сообщается, Нонака родился 25 июля 1905 года. У рекордсмена семь братьев и сестра, живущие неподалеку от него в поселке Асёро на острове Хоккайдо, и пятеро детей.

В свободное время на пенсии Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами.

Нонака не первый японец, получивший звание самого старого мужчины планеты, ранее им был признан Дзироэмон Кимура, родившийся 19 апреля 1897 года и умерший в возрасте 116 лет 54 дней.

Самым старым человеком, когда либо жившим на планете, был признан Жан Луиз Кальман, доживший до 122 лет и 164 дней.

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