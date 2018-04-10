Ролик с экспериментом автора проекта собрал за три дня почти полмиллиона просмотров на видеохостинге YouTube. Судя по видео, гидравлический пресс превратил волосы в гору мусора.

Как передает «Корреспондент», автор ролика показал эксперимент в рамках которого раздавил натуральные волосы гидравлическим прессом. Видео было опубликовано на канале видеохостинга и собрало за три дня почти 500 тысяч просмотров.

В эксперименте был использован промышленный гидравлический пресс, который должен был, по замыслу автора, превратить волосы в камень.

Однако планы блогера не сбылись, и вместо камня он получил гору мусора.

«Я не ожидал, что все будет так. Это не камень, это похоже на песок, песок из волос», — отметил мужчина.

Minval.az