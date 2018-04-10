В Азербайджане каждый час рождаются 16 детей.

Как передает Sputnik Азербайджан, об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики.

По данным ведомства, с начала текущего года население страны возросло на 0,1%, или 13 387 человек. Вследствие этого численность граждан достигла девяти миллионов 911 тысяч 472 человек.

Чуть больше половины населения — 52,8% на сегодня проживают в городах, остальные — в сельской местности.

На сегодня 50,1 % граждан составляют женщины. Таким образом, на одну тысячу мужчин приходится одна тысяча четыре женщины.

Количество новорожденных детей за три месяца превысило 23 тысячи. То есть, ежедневно рождаются 395 детей. Среди них — 422 близнеца и 24 тройняшки. Среди новорожденных 47,3% составляют девочки. Таким образом, на каждые 100 новорожденных девочек приходятся 112 мальчиков (норма составляет 105 девочек на 107 мальчиков).

С начала года зарегистрировано 10,5 тысяч смертей.

По данным министерства юстиции АР, за отчетный период года в стране зарегистрировано 8065 браков и 2383 развода.

По данным министерства внутренних дел и государственной миграционной службы, для постоянного проживания в Азербайджан прибыло 756 и выехало за рубеж 200 человек.

Положительное сальдо миграции составило 556 человек.

Minval.az