Азербайджан поддерживал и будет поддерживать крепкие политические и экономические связи с Россией в нынешних условиях санкционного давления со стороны Запада, заявил сегодня в беседе с «Вестником Кавказа» председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

«Когда в отношении России несколько лет назад были объявлены санкции и некоторые постсоветские страны подключились к ним, мы не только не поддержали эту акцию, но и, напротив, начали углублять экономические отношения с РФ, особенно в части поставок сельскохозяйственной продукции. Это была наша четкая позиция в отношении не просто несправедливого, но и необоснованного давления на Россию», — прежде всего отметил он.

«Дело Скрипаля» Али Гусейнли охарактеризовал как «провокационное шоу». «Я специально интересовался мнением самих европейцев, и даже население Великобритании не верит, что Скрипаль был отравлен россиянами. В чьих целях это было сделано, мы не знаем, но не воспринимаем эти обвинения против Москвы как серьезные и обоснованные. Хочу подчеркнуть, что любая проблема России, ее трагедии мы переживаем как нашу общую боль. Когда в Кемерово погибли дети, мы с Михаилом Забелиным пошли возложить цветы у российского посольства в Азербайджане и увидели там сотни людей, азербайджанцев, русских, для которых это тоже было трагедией. То же самое касается политики, где возникающие у России проблемы воспринимаются как наши общие, ведь мы сотрудничаем во имя мира и безопасности в регионе», — обратил внимание депутат Милли Меджлиса.

«Все то, что делается в Каспийском регионе, служит миру для наших народов, и сегодня мы видим очень интересный развивающийся формат большого квадрата Россия-Турция-Иран-Азербайджан, которые в разных составах взаимодействуют по разным вопросам. Идейным основоположником этого сотрудничества был Азербайджан, так как нам жизненно важно стабилизировать регион. Мы прекрасно понимаем, что, если мы не проявляем солидарность в вопросе борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, терроризм перейдет в Азербайджан и в Россию на Северный Кавказ. Если зарождается какая-либо неприятность, как в последние дни – новые санкции, проблемы с выдворением дипломатов, мы сразу понимаем, что это начало новой провокации, в которых, увы, участвуют уже и страны постсоветского пространства», — указал Али Гусейнли.

«Вы можете быть уверены, что Азербайджан поддерживает Россию в любом формате и любом пространстве, так же, как и Россия поддерживает Азербайджан. И мы всегда готовы заявить об этом. Азербайджанская общественность всерьез не воспринимает эти западные шоу, у наших людей есть четкое понимание, что это все провокация. Также важно отметить, что в России проживают сотни тысяч азербайджанцев, и они россияне, патриоты России. В этом смысле мы всегда заинтересованы, чтобы в России был мир и стабильность, ведь, поддерживая РФ, мы поддерживаем, в том числе, и наших соотечественников-россиян», — заключил председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Minval.az