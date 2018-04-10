Третий президент Армении Серж Саргсян, прежде чем его кандидатуру утвердят на должности премьер-министра 17 апреля, немного передохнет. Об этом пишет газета «Грапарак».

По сведениям издания, это время он проведет в партии. 11 апреля предусмотрен созыв заседания исполнительного органа, в ходе которого, возможно, будет рассмотрен также вопрос будущего правительства.

Однако прежде, чем выдвинуть своего кандидата на должность премьер-министра, правящая Республиканская партия Армении проведет еще одно заседание — Совета партии.

Газета пишет, что, несмотря на то, что интрига, связанная с кандидатурой премьера, раскрыта, есть еще некоторые мелкие вопросы, обсуждения которых с нетерпением ждут в партии.

Кандидатура премьер-министра Армении будет обсуждена 17 апреля на специальном заседании Национального Собрания страны.

Minval.az