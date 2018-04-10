Президент Армении Армен Саркисян, вступивший в понедельник в должность, заявил о планах в ближайшее время посетить Москву с визитом.

«Естественно, буду очень заинтересован в самое ближайшее время посетить Москву с визитом в качестве президента Армении. Традиционно первые официальные визиты руководители Армении наносят именно в Москву. Пока конкретных дат нет», — сказал он в специальном интервью ТАСС.

Саркисян отметил, что в качестве президента Армении считает своей задачей дальнейшее упрочение армяно-российского стратегического союзничества, укрепление дружбы двух народов, развитие человеческих контактов.

«Пользуясь случаем, я искренне желаю Владимиру Владимировичу Путину, одержавшему убедительную победу на недавних президентских выборах в России, новых больших успехов в его деятельности по дальнейшему развитию экономики страны, повышению благосостояния граждан и роли России на международной арене», — подчеркнул он.

Minval.az