11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами будет слабый туман. Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 16-21° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых западных районах будут грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 18-23°, в горах ночью 2-7°, днем 9-14° тепла.

Minval.az