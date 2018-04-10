Обнародовали видео, на котором наемник российских террористов «ДНР» из Армении по прозвищу «Палач» объяснил, почему воюет за террористов.

По словам мужчины, он приехал в Донбасс с целью «отомстить украинским фашистам за то, что они воевали на стороне Азербайджана против Армении в Карабахе», передает «Донпресс».

«Палач» прибыл на Донбасс в 2016 году с целью «отомстить бандеровцам». Он заявил, что в начале конфликта между Азербайджаном и Арменией на стороне Азербайджана воевали «бандеровские снайперы и летчики».

Кроме того, наемник из Армении утверждает, что со стороны Украины боевикам противостоит «большое количество американских и европейских военных». Террорист заявил, что после окончательной победы «русского мира» в Донбассе он готов остаться там жить и уже подал документы на получение гражданства ДНР.

Minval.az