В 2018 году в шести городах Азербайджана будут построены новые больницы, сказал на азербайджано-германском бизнес-форуме, посвященном теме медицинского туризма, директор Центра здравоохранения и реформ при министерстве здравоохранения Азербайджана Джейхун Мамедов.

Как передает Тренд, по его словам, за последние годы в стране было построено или отремонтировано более 600 медицинских учреждений.

«Таким образом, в каждом городе Азербайджана создаются условия для оказания высококачественной медицинской помощи», — отметил Мамедов.

Отметим, что в проходящем в Баку бизнес-форуме принимают участие представители более 130 компаний, занятых в сфере медицинского туризма.

Minval.az