Потерявшаяся в Израиле собака cмогла отыскать своего хозяина благодаря своему умению петь и любви к популярной детской песне, это помогло полицейским найти хозяина и вернуть ему пса.

Как рассказали в пресс-службе израильской полиции, правоохранители подобрали пса породы сибирский хаски в бедуинском поселке, где тот бродил «изможденным и дезориентированным», и связались с человеком, который незадолго до этого подавал заявление о пропаже питомца, передает РИА Новости.

«Он попросил полицейских проиграть песню из заставки детской передачи «Солнышко», сказав, что, если пес запоет, то это точно его собака», — говорится в сообщении.

Пресс-служба полиции распространила видеоролик, на котором пес начинает выть под музыку, заигравшую на мобильном телефоне.

«Полицейские дали ему послушать несколько других песен, но к ним он остался равнодушен», — говорится в сообщении.

Видео запечатлело трогательную сцену воссоединения пса с хозяином, который примчался в полицейский участок и признался, что «плакал всю дорогу».

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