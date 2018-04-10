Средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляет 75,2 лет.

Как сообщает АПА, об этом заявил директор Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Джейхун Мамедов.

Во время форума директор рассказал о реформах, которые будут реализованы в секторе здравоохранения в Азербайджане. По его словам, в Центре талассемии лечатся 3100 пациентов: «В 2017 году в Центре талассемии было проведено 12 операций по трансплантации костного мозга».

Директор также сказал, что запасы крови и ее компонентов в Азербайджане растут из года в год: «Количество запаса крови в 2017 году составило более 37 тонн».

Подчеркнув, что лекарственные препараты 225 тысяч пациентов с сахарным диабетом в Азербайджане обеспечиваются государством, Дж.Мамедов сказал, что смертность от гемофилии в стране снизилась.

Minval.az