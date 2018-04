Озеро Урмия, находящееся в Иране и являющееся когда-то крупнейшим озером Ближнего Востока, достаточно длительное время находится под пристальным вниманием большого количества экологов и активистов в разных странах мира.

К сожалению, озеро привлекло к себе внимание по причине своего высыхания и катастрофических результатов этого процесса.

Озеро находится на северо-западе Ирана, на стыках административных границ провинций Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан. Также эту территорию называют Южный Азербайджан.

Озеро представляет собой уникальный природный феномен, который, увы, на данный момент находится на грани полного исчезновения. Стоит отметить, что озеро является биосферным заповедником, включенным в список ЮНЕСКО.

Вокруг причин высыхания озера не прекращаются споры. По мнению некоторых экспертов, главная причина высыхания озера кроется в засухе, начавшейся в регионе в конце 1990-х годов, хотя, например, озеро Ван в Турции расположено в 126 милях от озера Урмия, и никаких проблем там не наблюдается. Другие видят причину в преднамеренном перекрытии потока речных вод в озеро и выкачивании подземных вод для сельскохозяйственных целей.

Несмотря на то, что центральное правительство Ирана анонсирует разного рода проекты по спасению озера, приводя в качестве размеров бюджета проекта совершенно астрономические по иранским меркам цифры, на деле озеро продолжает высыхать.

То, что иранское правительство хоть как-то начало реагировать на этот процесс, в нынешней иранской реальности уже сам этот факт можно считать относительным прогрессом. Дело в том, что достаточно длительное время власти объясняли свое бездействие нехваткой финансов. Странно, что страна, тратящая гигантские средства для экспансии в регионе, не могла найти деньги для предотвращение страшной экологической катастрофы на своей территории.

Согласно прошлогоднему отчету, в течение двух недель уровень воды в озере сократился на 3 см., а территория озера сократилась на 36 квадратных километров.

Высыхание озера повлияло на маршруты и популяцию птиц, которые зимовали на островах, расположенных в озере и его окрестностях.

В 2007 году американский Национальный центр биотехнологической информации опубликовал небольшое исследование, касающиеся уникальной экологической среды и организмов, обитающих в озере. Оно показывает, насколько богат и уникален был природный мир озера Урмия, по крайней мере, в 2007 году.

Полное высыхание озера Урмия грозит колоссальной катастрофой для Ирана и в первую очередь для населения северо-западной части страны. Уже сейчас “соляные бури” тревожат местных жителей, создавая серьезную угрозу их здоровью и сельскому хозяйству региона. Если озеро окончательно высохнет, то от этого также пострадают такие крупные города как Урмия и Тебриз.

Согласно заявлению одного иранского чиновника, полное высыхания озера может вызвать массовую миграцию из региона.

Следует учесть, что основную массу населения региона, в котором расположено озеро, составляют азербайджанцы. Последние 5-8 лет в этом регионе постепенно усиливаются протестные и сепаратистские настроения среди местного азербайджанского населения. Протесты и требования, первоначально имевшие цель получить право образования на родном языке, а также включавшие в себя экологические требования, связанные с высыханием озера Урмия, на фоне жесткой реакции и репрессий со стороны центрального правительства переросли в более радикальные требования, вплоть до отделения Южного Азербайджана от Ирана.

Безразличное отношение и пустые обещания Тегерана касательно экологической катастрофы вокруг озера также породили теории заговора, согласно которым иранские власти намерено добиваются высыхания озера, что приведет к массовой миграции из региона, и таким образом решат вопрос «азербайджанского сепаратизма».

В беседе со мной местные активисты сообщили, что власти долгие годы поощряли крупномасштабную сельскохозяйственную деятельность неподалеку от озера, перенаправляя тем самым воду для растущих нужд сельского хозяйства. Они также сообщили, что большая часть крупных фермеров в регионе — это люди близкие к иранскому режиму, и что правительство всячески поощряло их, выдавая им кредиты и закрывая глаза на то, что они беспорядочно строят дамбы и используют воду, ранее питавшую озеро.

Поэтому многие местные активисты видят тут также политические мотивы иранского глубинного государства.

Even the drying up of #LakeUrmia.

The #Iranian regime is trying to use for political purposes, so they can achieve a crisis in the #agriculture of the region. The crisis forces people to leave the country or move to other regions of #Iran#SouthAzerbaijan #Tabriz #Urmia pic.twitter.com/QIhiHBDQO8

— CLSA (@_CLSA_) 24 января 2018 г.