Турецкая армия покинет сирийский Африн после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем.

Как передает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Как заявил ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном.

«Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии. Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию. В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас — найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдем оттуда», — сказал Боздаг журналистам.

Он добавил, что сирийский кризис решить военным путем невозможно.

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