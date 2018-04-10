Американский эсминец Donald Cook, на борту которого находятся не менее 50 крылатых ракет Tomahawk, подошел на расстояние в 100 км от сирийского города Тартус, где располагается российская военно-морская база. Об этом сообщает Hurriyet.

Именно этими крылатыми ракетами США наносили удары 7 апреля прошлого года по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб.

По информации издания, к эсминцу не менее четырех раз приближались российские истребители.

Вместе с тем, сообщается, что в течение нескольких дней к берегам Сирии подойдет второй американский ракетный эсминец — USS Porter составит компанию USS Donald Cook.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», — сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии.

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