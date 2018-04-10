В Джалилабаде собака покусала малолетнего ребенка.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в селе Джафарханлы.

Так, возвращавшаяся из дома дяди 7-летняя Захра Губадова подверглась нападению бродячей собаки, которая покусала ее в области груди и руки. Прибежавший на крики дядя девочки вырвал ребенка из собачьей пасти. Захру Губадову близкие доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу, ей была введена вакцина против бешенства. В настоящее время состояние ребенка нормальное.

По словам близких пострадавшей, в тот же день в соседнем селе эта собака напала на еще одного человека.

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