Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила процедуры получения, проверки и получения документов для государственной регистрации прав на недвижимость».

Как сообщает АПА, согласно изменениям к Правилам добавлен новый раздел под названием «Ускоренное исполнение заявки».

Отныне заявки на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество будут исполняться в течение одного, трех и семи рабочих дней с ускоренным сроком исполнения.

Тарифы за услуги будут рассчитываться по коэффициентам, определенным Тарифным Советом.

Minval.az