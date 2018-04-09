Новый президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах карабахского урегулирования.

«В конечном итоге все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы. История видела конфликты не менее жестокие и драматичные.

Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате минской группы ОБСЕ на основе принципов урегулирования и элементов, предложенных странами-сопредседателями — Россией, США и Францией. Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей минской группы.

Напомню, что 23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России. Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы. Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом», — заявил Армен Саркисян.

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