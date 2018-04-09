Экономика Азербайджана должна достичь такого уровня, чтобы любые цены на нефть не оказывали на нас большого влияния.

Об этом сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства подчеркнул, что 2017 год был годом очень глубоких экономических реформ в Азербайджане.

“Эти реформы продолжаются и в текущем году. Мы можем гордиться достигнутыми в первом квартале результатами. Эти результаты и в правду отражают успешное развитие Азербайджана. Но мы не должны довольствоваться достигнутыми результатами и должны продолжать реформы. В некоторых случаях возникает вопрос о том, что сегодня цены на нефть несколько стабилизировались, будут ли продолжены эти реформы, или нет? Они обязательно будут продолжены. Цена на нефть не должна быть для нас основным фактором и экономика Азербайджана должна достичь такого уровня, чтобы любые цены на нефть не оказывали на нас большого влияния, а служили лишь увеличению наших резервов. Как я отметил в своей вступительной речи, в первом квартале этого года мы собрали 2,2 миллиарда долларов дополнительных средств. Поэтому экономические реформы будут продолжены и в этом году. Реформы будут продолжены не только в сфере экономики, но и во всех других сферах, чтобы наша страна еще больше усилилась, стала современнее и чтобы в Азербайджане было обеспечено устойчивое долгосрочное развитие», — сказал президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев заявил, что для достижения этих целей на повестке стоит множество вопросов, одним из которых является улучшение бизнес-среды.

«В этом направлении в последние годы имеются хорошие результаты и Азербайджан последовательно усиливает свои позиции в отчете Doing Business, представляемым Всемирным банком, и поднимается на более высокую ступень. Но мы должны продолжать свои усилия в этом направлении, в особенности предпринимать более серьезные шаги в вопросах, тянущих нас назад, и мы делаем это. Рейтинг Doing Business готовится на основе глубокого анализа и наши достигнутые в данном направлении успехи, а также недочеты серьезно анализируются. Поэтому, шаги в направлении улучшение бизнес-среды будут продолжены. Серьезные реформы и процесс оздоровления, проводимые в последнее время в налоговой системе, насколько я знаю, уже положительно воспринимаются и в бизнес-кругах, и в этом направлении будут предприняты дополнительные меры. Я неоднократно говорил и в предыдущих выступлениях, что мы должны применять в Азербайджане самую положительную, самую прозрачную практику, существующую в мире, и наша финансовая система должна работать как полностью прозрачный механизм», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что шаги, предпринятые в последние годы в направлении конкурентоспособности экономики Азербайджана, заслуживают большой оценки.

«Я неоднократно говорил и сегодня хочу сказать, что 35-е место в рейтинге конкурентоспособности по подсчетам Давосского экономического форума является историческим достижением. Мы сегодня являемся одной из 35 самых конкурентоспособных стран мира и по праву гордимся этим. Но мы должны знать и то, что другие страны также с большим вниманием относятся к рейтингам Давоса. Насколько я знаю, многие страны стараются еще больше улучшить свое положение. Поэтому это прекрасное число должно только воодушевлять нас на следующие шаги», — отметил глава государства. Президент Ильхам Алиев сообщил, что по инклюзивному развитию Азербайджан занимает третье место среди развивающихся стран.

«Считаю, что это историческое достижение. Мы впереди многих стран с большими экономическими возможностями, несмотря на то, что мы живем как независимая страна всего 26 лет. Поэтому, эти рейтинги, составленные ведущими международными структурами, отражают нашу успешную политику. Но, повторяю, мы не можем довольствоваться достигнутыми результатами. Мы должны постоянно развиваться. Мы должны предпринять дополнительные шаги и для развития предпринимательства. Эти комплексные мероприятия являются результатом нашей политики. В этом году предпринимателям со стороны государства выделено 170 миллионов долларов льготных средств. Эти средства выделяются за счет возврата выданных в свое время кредитов. То есть это в очередной раз показывает, что наша политика успешна – выданные в свое время кредиты на более чем два миллиарда манатов сейчас возвращаются и служат выдаче новых кредитов», — сказал глава государства.

Minval.az