В первом квартале 2018 года экономика Азербайджана выросла на 2,3 процента.

Об этом сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

«Это очень хороший показатель и является самым высоким показателем темпа роста в мире. Ненефтяной сектор вырос приблизительно на три процента. И это является результатом проводимой политики по диверсификации нашей экономики», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az