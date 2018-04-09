В Самаре пытаются потушить масштабный пожар, дым окутал торговый центр.

Огонь вспыхнул сегодня вечером в двухэтажной неэксплуатируемой постройке, которая образуют единый комплекс с ТЦ «Звезда». По некоторым данным, в загоревшемся строении раньше находился боулинг-центр.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Как сообщили в самарском управлении МЧС, в борьбе с огнем принимают участие 64 человека и 22 единицы техники.

Причина пожара и ущерб от него сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших нет.



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