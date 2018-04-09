Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян завил о решении выдвинуть кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост главы правительства, сообщили в пресс-службе кабмина, передает РИА Новости.

Представляя итоги своей субботней встречи с Саргсяном, Карапетян отметил, что они коснулись вопроса, связанного с кандидатурой премьера.

«Мы сошлись во мнении, что обеспечение плавного перехода к новой системе управления и ее окончательного формирования в условиях стоящих перед страной вызовов и проблем — очень важная задача. Учитывая успехи, достигнутые за последний период нынешней конфигурацией управления, решили предложить нашим партийным коллегам сохранить в данный период нынешнюю конфигурацию, то есть представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна», — сказал Карапетян.

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