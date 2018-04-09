Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует выпустить юбилейные монеты, приуроченные к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

«Всего будет изготовлено четыре тысячи монет — две тысячи монет, приуроченных к столетию АДР, и две тысячи — посвященных 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева», — отметил Рустамов.

По его словам, монеты будут отчеканены в Великобритании.

«Монеты, приуроченные к столетию АДР, планируется привезти в Азербайджан до официальных торжеств (28 мая 2018 года). Монеты, приуроченные к 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, также будут доставлены в страну в мае. ЦБА проведет их презентацию», — сказал Рустамов.

Minval.az