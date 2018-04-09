Как передает ТАСС, в аппарате нового руководителя республики также сообщили, что Саркисян поручил министрам продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

В рамках конституционной реформы Армения практически завершает переход к парламентской форме правления. В рамках этих преобразований вся полнота исполнительной власти сосредоточивается в руках премьер-министра Армении, который получает самые широкие полномочия.

В то же время президент, избранный в результате не всеобщего и прямого голосования, а парламентом, располагает представительскими функциями и следит за соблюдением Конституции.

В ближайшие дни фракции парламента Армении приступят к выдвижению кандидатур нового премьера. В политических кругах убеждены, что Серж Саргсян, в понедельник завершивший свой второй пятилетний мандат на посту президента, имеет больше всех шансов занять пост премьер-министра.

Minval.az