Американская газета The Daily Caller опубликовала статью бывшего главного редактора издания Jewish News Service Джейкоба Камараса о плачевном экономическом и политическом состоянии Армении в последствии армянской агрессии против Азербайджана, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Называя Армению «застойной свалкой», автор пишет о деградации и ухудшающем положении Армении, и недавних заявлениях армянского депутата Арама Манукяна, который сказал, что Армения «практически не играет никакой роли» в межгосударственных экономических отношениях в Евразии.

Цитируя Манукяна, автор отмечает, что Армению обошли все региональные и международные проекты, в том числе, железнодорожные и энергетические.

Манукян сожалеет об отсутствии Еревана в важном проекте «Нового шелкового пути», начатом Азербайджаном, Турцией и Грузией, в рамах которого в прошлом году запущена железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединяющая эти страны, установлена грузовая и пассажирская связь между Европой и Китаем в обход Армении.

В то же время Азербайджан будет поставлять природный газ в Турцию в этом году, а затем в Европу в 2019 году с месторождения «Шах Дениз 2», что является ключевым элементом для обеспечения энергобезопасности Европы, пишет эксперт. Ситуация в Армении осложнена коррупцией, из-за которой любой нормальный инвестор не рискует вкладывать деньги в Армению, говорится в статье.

У Азербайджана и Грузии ценности, ориентированные на Запад, развитая экономика и тесные отношения с США и Европой. У Армении – отсталая экономика, которая по-прежнему зависит от сельского хозяйства и страдает от стремительного роста инфляции и серьезной утечки мозгов, подчеркивает автор.

Камарас пишет, что Армения может выйти из этой «дыры» посредством разрешения конфликта с Азербайджаном и сближения с этой экономически сильной страной. Для достижения этой цели Армении необходимо прекратить оккупацию Нагорного-Карабахского региона Азербайджана. Этого требуют несколько резолюций Совета Безопасности ООН.

В то же время, США должны принять во внимание эту реальность на Кавказе. США должны союзничать с Азербайджаном и Грузией, «прозападными экономическими звездами» региона, а не с Арменией, бедственной страной и политическим вассалом другой страны, пишет в заключении статьи Камарас.

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