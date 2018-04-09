Около 150 журналистов, включая представителей ведущих мировых СМИ, находятся в Азербайджане с целью проведения наблюдения за ходом предстоящих 11 апреля президентских выборов.

Как сообщает АПА, среди них представители «The Washington Times», «The Hill», «The Jerusalem Post», «The Tames of Israel», «Daily Caller», «Muslim World Today», «The Algemainer», «Independent Journal Review», «RAİ» TV, «New Europe», «Al Jaazeera», ОРТ, РТР, Россия Сегодня, Daily Times, TRT World и других СМИ.

За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители ведущих средств массовой информации США, Великобритании, Италии, Франции, Бельгии, Болгарии, Катара, России, Казахстана, Пакистана, Алжира, Ливана, Марокко, Иордании, Египта, Израиля, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Minval.az