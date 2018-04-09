27 марта каждого года в Азербайджане будет отмечаться День науки.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Распоряжение было подписано с учетом важности науки для развития общества.
27 марта каждого года в Азербайджане будет отмечаться День науки.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Распоряжение было подписано с учетом важности науки для развития общества.
Дата: 2018/04/09 20:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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