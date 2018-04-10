С 28 марта на базе Российского информационно-культурного центра в Баку проходят отборочные испытания для граждан Азербайджанской Республики, желающих получить высшее образование в России на бюджетной форме обучения. Собеседования проводит рабочая группа, в которую вошли сотрудники Министерства образования Азербайджана, представители организаций российских соотечественников, российского посольства и представительства Россотрудничества в республике.

«Вестник Кавказа» побеседовал с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым о том, как проходят собеседования в этом году.

«В этом году на сайте russia.study, который функционирует в Москве, зарегистрировалось порядка 900 граждан Азербайджана. Квота для республики выделена в 205 человек, на собеседованиях мы исходим из необходимости отобрать лучших 205 будущих студентов из 900 кандидатов», — прежде всего сообщил он.

Рабочая группа имеет четкие критерии отбора. «Мы задаем вопросы и по знаниям кандидатов, ведь в рабочую группу входят профессионалы, но также говорим о будущем желающих учиться в России на бюджетной форме, прежде всего, узнаем, где они собираются работать. Уже когда мы регистрируем кандидатов, мы ориентируем их на работу в Азербайджане после получения российского высшего образования», — отметил Валентин Денисов.

Прошедшие отбор могут поступать в любой вуз России. «В перечне высших учебных заведений по этой программе, по сути, вся Россия. Кстати, если прежде было время, когда все хотели поехать учиться в Москве и Санкт-Петербурге, то сегодня география вузов, в которых заинтересованы абитуриенты из Азербайджана, очень широка – от Калининграда до Владивостока», — поведал глава представительства Россотрудничества в АР, добавив, что азербайджанские студенты будут обеспечены за счет российского бюджета наравне с российскими бюджетниками.

Minval.az