Министр обороны США Джеймс Мэттис допускает, что Вашингтон решит вновь применить военную силу против властей Сирии. Он подтвердил это, отвечая в понедельник на вопросы журналистов.

«В данный момент я ничего не исключаю», — сказал Мэттис, когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии.

Как одновременно признал глава американского военного ведомства, он не в состоянии подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за предположительно имевшее место в субботу использование химического оружия в городе Дума в Сирии, отмечает ТАСС.

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