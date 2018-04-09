Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что награда была назначена за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики.

Этим же орденом награжден другой гражданин США — председатель консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томас Стаффорд.

Minval.az