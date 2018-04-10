Как сообщил представитель студии Paramount, съемки очередной, шестого по счету фильм франшизы о Терминаторе, начнутся позднее, чем ожидалось. Соответственно, на экраны он выйдет тоже позднее: фанатам придется, как минимум, несколько лишних месяцев дожидаться продолжения любимого кино. Хотя официальная причина задержки не сообщается, начало работы над проектом, по всей видимости, было отложено из-за состояния здоровья исполнителя главной роли — Арнольда Шварценеггера.

Как стало известно изданию 7Дней, Шварценеггера только на днях выписали из больницы после перенесенной им серьезной операции на сердце. Теперь ему предстоит длительный период восстановления. И приступить к работе на съемочной площадке, которая должна была начаться по предварительному плану уже в июне, в намеченные сроки он уже не сможет. Так все прочим участникам франшизы придется его подождать. Речь идет, в первую очередь, о коллегах-актерах, среди которых, как сообщается, снова будет Линда Хэмилтон, которая еще раз сыграет Сару Коннор, маму главного борца с машинами — Джона Коннора.

Напомним: недавно Арнольд перенес сложнейшую многочасовую операцию по замене сердечного клапана. Первоначально было намечено сделать ее «лапроскопически», однако по ходу осуществления этого плана, возникли осложнения, и хирургам пришлось в экстренном режиме начать операцию «на открытом сердце». Сам Арнольд узнал о том, что произошло, только придя в себя после наркоза. «Я открыл глаза и ожидал увидеть крохотный шрам, а обнаружил огромный! Но, знаете что? Главное чувство, которое я испытал, это огромная признательность ко всем — докторам, медсестрам… Ведь я вернулся!» — заявил Арнольд, напомнив знаменитую фразу своего героя Терминатора: «Я еще вернусь!»

Minval.az