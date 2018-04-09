Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в I-ом квартале 2018 года составили $3,5 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

«В первом квартале текущего года Азербайджан успешно развивался. В отчетном периоде инвестиции в экономику составили $3,5 млрд», — сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию республики в I-ом квартале, передает «Интерфакс Азербайджан».

По словам президента, в январе-марте 2018 года в Азербайджане создано 34 тыс. новых рабочих мест.

И.Алиев подчеркнул, что правительство Азербайджана продолжит проведение экономических реформ. Это позволит обеспечить развитие ненефтяного сектора, АПК, туризма, продовольственную безопасность, улучшить железнодорожную и энергетическую инфраструктуру.

Президент добавил, что все эти меры позволят сохранить положительную динамику в экономике до конца 2018 года.

Инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили $14,5 млрд. Президент ранее поставил задачу обеспечить инвестиции в экономику в 2018 году на уровне около $15 млрд.

Minval.az