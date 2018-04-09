Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии правовой базы для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Создана правовая база по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- сказал глава государства на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в I-ом квартале.

По его словам, Декларация саммита программы «Восточного партнерства» также отражает «справедливость и международное право».

«Принятая на конференции Европейского союза «Восточное партнерство» резолюция является справедливой, отражает международное право», — отметил глава государства.

Minval.az