Араз Агаларов, руководитель Crocus Group, в которую входит «Крокус Интернешнл», строившая стадион к ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал о неполной оплате строительных работ.

В интервью для РБК, опубликованном сегодня, 9 апреля 2018 года, Агаларов отметил, что заказчик — ФГУП «Спорт-инжиниринг» — не полностью оплатил работы.

«У нас есть 2-процентное удержание по каждому стадиону, которое выплачивается после полного приема-передачи стадиона заказчику, чего еще не произошло, — сказал глава Crocus Group. — Сметная документация сейчас находится в экспертизе на повторной проверке. Чтобы все сдать заказчику и получить деньги, нам необходимо подтвердить цены».

Он отметил, что по итогам исполнения работ по строительству стадиона, компания «точно не потеряет». При этом выполнены дополнительные работы, по которым ещё не было финансирования.

Он оценил прибыль в размере 2% от суммы контракта. Стадион в Калининграде стоил по первоначальной смете 17,3 млрд рублей. Ещё 550 млн рублей были добавлены для поднятия отметки стадиона на 1,7 метра, «чтобы не ковыряться в воде». Таким образом, он оценивает прибыль в размере около 350 млн рублей.

Стоимость свайного основания под полем и вокруг стадиона составила, по данным Араза Агаларова, более 1 млрд рублей.

Отдельно он отметил, также что для калининградского стадиона понадобилось к первоначальным 300 — 400 камерам видеонаблюдения ещё боле 800.

«Причём это не просто камеры, а техника высокого разрешения с программным обеспечением для идентификации преступников», — сказал Агаларов.

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