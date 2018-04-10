Как рассказали изданию «Аргументы и факты» в прокуратуре по Пермскому краю, мужчина, находясь в квартире потерпевшей, убедился, что она спит. А затем похитил золотые украшения, мобильные телефоны, коллекционные монеты, ордена и медали, деньги и скрылся. Материальный ущерб от его действий составил примерно 50 тысяч рублей.

Подозреваемого, неоднократно судимого гражданина Азербайджана, задержали. Его обвиняют в краже с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Перми.

Minval.az