Министерство обороны Азербайджана распространило заявление.

В заявлении говорится: «В последнее время СМИ Армении, в очередной раз распространив сообщения провокационного характера, пытаются ввести общественность в заблуждение и повысить напряженность на линии соприкосновения войск.

8 и 9 апреля средства массовой информации Армении распространили сообщения о том, что будто бы подразделения азербайджанской армии подвергли обстрелу территорию Армении с позиций, расположенных в Нахчыванской автономной республике, Газахском и Товузском районах армяно-азербайджанской госграницы.

Отметим, части азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня вдоль госграницы с Арменией. Распространенные СМИ Армении сообщения не отражают действительности, они создают почву для очередных провокаций и не исключено, что распространение подобных дезинформаций будет иметь регулярный характер.

Минобороны заявляет, что провокации армянской стороны будут решительно пресекаться, с нашей стороны на них будет моментально дан решительный ответ».