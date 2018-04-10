Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал об очередных попытках сместить его с руководящей должности в ФИДЕ, а также о суде против агентства Reuters и New York Times.

”С 2015 года три раза точно меня хотели сместить. Я в отставку не собираюсь, как говорится, не дождетесь! В сентябре этого года я буду баллотироваться в президенты ФИДЕ. В 2014 я выиграл у Гарри Каспарова и тогда мне грозили санкциями, обещали не пустить в Европу, шенген отменить, но за меня проголосовали 110 стран, за Каспарова — 61, несмотря на поддержку Госдепа. Многие федерации меня уже поддержали. На сегодняшний день меня поддержали более 50 стран”, — сказал Илюмжинов.

Ранее, выступавший на заседании совета финансовый директор ФИДЕ Адриан Сигель заявил, что 30 апреля имеющиеся счета ФИДЕ будут закрыты, а другие банки «как в Швейцарии, так и за ее пределами» отказываются сотрудничать с организацией, пока она не сменит своего руководителя.

«В первый раз об этом слышу. 24 ноября 2015 года, когда начала история с санкционным списком, то я как президент ФИДЕ провел десятки соревнований, в том числе поединок между Карлсном и Карякиным. Это их слова. Я попросил официальную бумагу от UBS — швейцарского банка, где они пишут, что президент ФИДЕ не обслуживается из-за санкций со стороны Минфина США. Но такой бумаги нет. Если такая бумага будет, то я буду судиться.

Более того, на прошлой неделе в лондонском суде я выиграл суд по защите чести и достоинства против издания The Week. Я подавал в суд на компенсацию в размере 300 тысяч фунтов. Но в итоге там вышла другая сумма, которую мы договорились не афишировать. Они писали, что счета ФИДE заморожены из-за того, что я нефть продавал ИГИЛ.

Также на этой неделе будет суд против Reuters и New York Times. Они несколько месяцев назад распространили информацию, когда Адриан Сигель сказал, что ФИДЕ ничего не может проводить. И эти издания написали, что торговал нефтью с ИГИЛ и Башаром Асадом. А я назвал эту историю фейковой», — сообщил Илюмжинов в беседе в корреспондентом Sport24.ru.

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