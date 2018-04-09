Валютные резервы Азербайджана в I-ом квартале 2018 года увеличились на $2,2 млрд, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года валютные резервы Азербайджана составили $42 млрд.

«За первый квартал рост резервов составил $2,2 млрд», — цитирует Э.Рустамова агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Таким образом, на начало апреля валютные резервы составляют $44,2 млрд.

Э.Рустамов подчеркнул, что рост резервов в текущем году будет зависеть от цен на нефть и их волатильности. «В первом квартале на рост валютных резервов позитивно повлияли и бонусные платежи в размере $450 млн от акционеров АЧГ (блока Азери-Чираг-Гюнешли)», — отметил он.

Глава ЦБА добавил, что при сохранении текущих условий и с учетом роста за первый квартал, можно ожидать роста резервов страны на уровне $8 млрд (до $50 млрд — ред.).

«Таким образом, мы ожидаем существенного роста валютных резервов по итогам года. Тем более что мы экономно расходовали средства и существенно снизили трансферты (из Госнефтефонда — ред.) в госбюджет и импорт товаров в страну», — сказал Э.Рустамов.

Minval.az