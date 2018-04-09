Президент Турции Тайип Эрдоган после санкций США против «Рособоронэкспорта» подтвердил решимость Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявив, что Турция сама будет решать свою судьбу.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала»

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на экономическом форуме.

Он добавил, что Турция «не должна брать от кого-то разрешение», подписывая те или иные соглашения.

Minval.az